Безвідсотковий репараційний кредит може бути частково використаний "для зміцнення власної оборонної промисловості" Європи.

Обговорення серед провідних політиків ЄС стрімко змістилися до питання про те, як вилучення 140 мільярдів євро заморожених російських активів може найкращим чином підтримати Україну у війні проти Росії. Головний пріоритет: дозволити Києву купувати зброю.

Причому саме європейську зброю, пише Politico. За останні тижні в політичних колах стався різкий розворот у бік спрямування заблокованих російських активів у Європі Україні - після багатьох років аргументів про те, що заморожені кошти повинні залишатися недоторканими, і лише відсотки можна використовувати на допомогу Києву.

Тепер лідери Європи схиляються до ідеї надання Києву "репараційного кредиту" під нульовий відсоток, який має гарантувати, що гроші будуть використані для закупівлі озброєнь у європейських виробників.

"Нам потрібне більш структурне рішення для військової підтримки, і саме тому я запропонувала ідею репараційного кредиту, заснованого на заморожених російських активах. Ми зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, гарантуючи, що частина кредиту буде використана для закупівель у Європі та разом з Європою", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Кульмінації дискусії очікують на неформальному саміті лідерів ЄС у Копенгагені, де обговорять, як витратити санкційні російські гроші і при цьому не допустити вето з боку країн, близьких до Кремля, а саме Угорщини та Словаччини, пише ЗМІ.

Ідея канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, щоб зобов'язати Україну використати кредит для закупівлі зброї, виробленої в ЄС, замість відновлення зруйнованої інфраструктури країни, отримала підтримку в усьому ЄС, повідомили чотири чиновники та дипломати на умовах анонімності.

Франція ж залишиться обережною в юридичних аспектах кредиту для України. Однак вона підтримує ініціативу Мерца спрямувати фінансування саме на європейське озброєння, повідомив чиновник з офісу президента Еммануеля Макрона.

Додаткового імпульсу надав лист від Швеції та Фінляндії, де вони виступили за використання 140 мільярдів євро як кредиту, щоб "сприяти європейській безпеці та обороноздатності за рахунок подальшої інтеграції України в європейське співробітництво". Обидві північні країни наголосили на важливості промислової кооперації та заявили, що "забезпечення України сучасним військовим обладнанням у всіх сферах, виходячи з її потреб, є важливою частиною європейських заходів зі зміцнення безпеки".

Заступники міністрів фінансів усе ще намагаються зрозуміти "креативну" фінансову схему, необхідну для фінансування кредиту, і обговорюватимуть ініціативу на віртуальних зустрічах протягом тижня.

Серйозним каменем спотикання, особливо для Бельгії, є питання, чи витримає юридична аргументація Комісії про вилучення коштів перевірку в суді. Інше велике питання полягає в тому, чи зможе Брюссель використати заяву лідерів ЄС від грудня, щоб змінити правила затвердження санкцій з одностайності на кваліфіковану більшість, тим самим виключивши Братиславу і Будапешт із процесу ухвалення рішень.

Раніше УНІАН повідомляв, що Макрона продовжують переконують погодити рекордний кредит Україні коштом російських грошей. Схема з кредитом має бути покрита національними гарантіями від країн-учасниць ЄС. Однак це може мати значні наслідки для країн з високим рівнем боргу, таких як Франція.

Крім того, ми розповідали, що у союзників України є "одна карта", яку вони ще "не розіграли". Це показало б "стійкість" союзу України і Заходу в протистоянні російській агресії.

