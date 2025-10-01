У титрах з'явилася згадка студії, що спеціалізується на перевиданнях.

Класичний екшен Prototype і його сиквел несподівано отримали патчі в Steam майже через півтора десятиліття після релізу першої частини.

Оновлення вагою близько 600 МБ вийшли без будь-яких коментарів від розробників, зате встигли зламати модифікації, без яких гра погано працює на сучасних ПК.

У титрах помітили згадки фахівців із Beenox і Demonware, а також загадкової "версії для Ubisoft Connect", якої поки що не існує. Ще в титрах засвітилася Iron Galaxy Studios - команда, відома за портами та ремастерами на кшталт Spyro Reignited Trilogy і Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Також перестав запускатися популярний PrototypeFix, що виправляє критичні баги. Автор мода швидко випустив нову версію, повернувши гру до життя.

Раніше ми розповідали, що, за чутками, Activision відновила розробку Prototype 3. Головним героєм знову стане Алекс Мерсер, а дії гри розгорнуться в Нью-Йорку.

Крім того, нещодавно Prototype потрапила до нашої добірки ігор, де головний герой сам винен у всіх своїх проблемах. Не у всіх іграх потрібно зупинити зло, іноді лиходій - це сам протагоніст.

