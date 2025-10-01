Трамп: Для США буде 'великою образою', якщо я не отримаю Нобелівську премію миру

Трамп вважає, що саме він заслуговує Нобеля за врегулювання конфліктів у світі.

Дональд Трамп заявив, що для США буде "великою образою", якщо він не отримає Нобелівську премію миру за свою дипломатичну діяльність. Про це американський президент сказав під час виступу у Квантіко, штат Вірджинія, перед групою високопоставлених військових, пише The Hill.

"Я допоміг покласти край семи конфліктам, і якщо план щодо Гази спрацює, це буде вже вісім. Вісім за вісім місяців — ніхто такого не робив", — наголосив Трамп.

Він також висловив скепсис щодо роботи Нобелівського комітету:

"Чи отримаєш ти Нобелівську премію? Абсолютно ні. Вони дадуть її якомусь хлопцеві, який нічого не зробив. Може, письменнику, який написав книгу про Дональда Трампа".

Мирний план для Гази

Трамп представив 20-пунктний план врегулювання конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Документ уже підтримав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, хоча й заявив, що "завершить знищення ХАМАС", якщо організація відмовиться від умов.

План був переданий на розгляд ХАМАС Катаром і Єгиптом. У його реалізації мають брати участь Пакистан, Індонезія, Єгипет, Йорданія, ОАЕ, Туреччина, Саудівська Аравія та Катар. Серед ідей — створення міжнародної "ради миру", яку очолить сам Трамп для управління та реконструкції Гази.

Номінації Трампа

Трамп уже отримав номінації на Нобелівську премію миру від Пакистану, Камбоджі, Ізраїлю та американських республіканців. Білий дім у своїх заявах також наполягає, що "давно час" нагородити президента.

Водночас Трамп визнає, що його дипломатичними випробуваннями залишаються як війна в Газі, так і війна в Україні. Рішення Норвезького Нобелівського комітету очікується у грудні.

