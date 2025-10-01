Найвищі середні зарплати зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій.

В Україні у серпні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників по регіонах становила 25 911 гривень, що на 2,2% менше, ніж у липні. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що найвищий розмір середньої зарплати зафіксовано у Києві - 39 535 грн, Луганській області - 32 541 грн та Дніпропетровській області - 26 779 грн.

При цьому найнижчий рівень середньої зарплати спостерігається у Чернівецькій області - 18 451 грн, а також у Кіровоградській області - 18 778 грн.

За даними Держстату, найвищі середні зарплати у сфері інформації та телекомунікацій - 65 213 грн, у сфері авіаційного транспорту - 57 582 грн та у сфері фінансів і страхової діяльності - 52 269 грн.

Найнижчі зарплати у сфері освіти - 14 432 грн. Зокрема за діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг - 14 015 грн, а також у працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури - 14 379 грн.

Згідно дослідження OLX Робота, найбільше серед роботодавців у серпні зріс попит на вакансію комплектувальника. Кількість оголошень, у порівнянні з травнем, зросла на 331%. Медіанна зарплата становить 25 тисяч гривень.

За даними Державної служби зайнятості, кількість вакансій в Україні на початку серпня становила 241 тисячу, водночас шукали нову роботу 132 тисячі осіб. Тобто на одного шукача роботи через Єдиний портал вакансій припадало два вакантних робочих місця.

