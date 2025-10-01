Окупанти зносять або ж переробляють під себе історичні будівлі, які самі ж пошкодили в 2022 році.

У вересні 2025 року Google оновив супутникові знімки тимчасово окупованого Маріуполя. На них видно масове знесення кварталів та історичних будівель, які були пошкоджені в результаті російських обстрілів в 2022 році, повідомляє Суспільне.

Видання зазначає, що в перші місяці після російського штурму на Маріуполь ООН повідомляла, що в місті пошкоджено до 90% житлових будівель. В 2023 році міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповідав, що росіяни зруйнували понад 2200 багатоквартирних будинків, з яких половина - повністю знищена. Окрім цього, російські окупанти знищили або пошкодили більшу частину з 206 історичних будівель у Маріуполі.

Вказується, що в грудні 2022 року російські окупанти повідомили про намір знести Маріупольський драматичний театр, який був однією з найважливіших культурних будівель у місті. В результаті авіаудару по драмтеатру, де ховалися мирні жителі, ймовірно, могли загинути близько 600 людей.

Видання розповіло, що з Санкт-Петербургу окупанти відправили до Маріуполя своїх фахівців на реконструкцію, яку обіцяли закінчити до серпня 2025 року. На сайті вже з’явилися анонси водевілю "Улюбленець імператриці" та концерту "Одна любов — одна Росія".

За наявною інформацією, під час "реконструкції" драмтеатру в березні 2024 року росіяни знищили вісім із дев’яти оригінальних скульптур на фронтоні будівлі театру, а в результаті обвалу карниза їх було остаточно зруйновано.

Замість них встановили дев’ять копій, зроблених у Ростові-на-Дону. Як стверджується, частину з них відновили за фотографіями, а решту "відреставрували" з уламків. Зазначається, що перед фасадом драмтеатру, російські окупанти прибрали пішохідну зону, щоб перетворити її на автостоянку.

Також в червні 2022 року влада Санкт-Петербурга повідомила, що планує відкрити "представництво" в історичній будівлі кінця XIX століття, яка відома як "будинок Тарути". В ній, як зазначає видання, до російської окупації знаходився офіс компанії Азовінтекс, пов’язаної з бізнесменом і колишнім головою Донецької ОДА Сергієм Тарутою.

Видання зазначило, що зсередини будинок був оздоблений червоним деревом і мармуром, а на даху лежав мідний лист, але після початку "реставрації" з будинку винесли дерев’яні та мармурові елементи, а мідне покриття демонтували.

Також російські окупанти фактично перебудовують будівлю готелю Континенталь, яка була збудована в 1897 році. Зазначається, протягом понад 120 років вона була одним із найстаріших культурних центрів Маріуполя. В 2022 році під час повномасштабної війни будівля слугувала укриттям для сотень людей і була зруйнована 20 квітня 2022 року. За словами активістів, окупанти встановлюють пластикові вікна в будівлі та знищують характерні архітектурні деталі.

В 2022 році також росіянами було пошкоджено будівлю музею народного побуту в Маріуполі, експозиції було знищено або ж пограбовано. Примітно, що музей працював в місті з 1989 року та показував життя українців, греків та інших громад Приазов’я XVIII — початку XX століть. В лютому поточного року експозиції в музеї присвятили постаті радянського партійця Жданова, який народився в Маріуполі, а також темі оборони міста.

Видання зазначає, що окупанти спочатку обіцяли реставрацію історичного центру Маріуполя та відновлення пам’яток архітектури, але у вересні оголосили, що більшу частину знесуть та побудують нові житлові квартали.

Одним з перших житлових проєктів в окупованому Маріуполі став масив Невський, комплекс складається з шести дев’ятиповерхових і 12 п’ятиповерхових будинків. Видання зазначило, що загалом мова йде про 1000 квартир. Як розповідали окупанти, після відкриття першої черги в комплексі зайняли майже всі 500 квартир. Однак, за словами місцевих жителів, будинки стоять напівпорожні.

Видання розповіло, що наразі на стадії будівництва перебувають щонайменше чотири ЖК: Міраполіс (поруч із масивом Невський), Резиденція (на проспекті Будівельників, 93), Жуков (на проспекті Маршала Жукова) та житловий масив Лазурні Береги (на вулиці Купріна, 65).

Також, додає видання, окупанти збираються "відновити" металургійний комбінат Азовсталь, де тримали оборону захисники Маріуполя і будівлю якого було знищено в результаті російських бомбардувань.

