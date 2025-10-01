На думку фахівців "Орєшнік" є модифікацією ракетного комплексу РС-26 "Рубіж".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко "випадково" показав модель російського ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік". Про це повідомляє "Мілітарний".

Судячи з фотографії, комплекс змонтований на шасі з колісною формулою 12х12.

Ймовірно, йдеться про МЗКТ-79291. Це шасі використовують для розміщення комплексів РТ-2ПМ2 "Тополь-М" та РС-26 "Рубіж", однією з модифікацій якого і вважають "Орєшнік". При цьому габарити нової ракети значно менші, ніж у "Тополя" і "Рубіжа".

Відомо, що "Орєшнік" розмістили на території Республіки Білорусь. За словами голови МЗС Білорусі, комплекс розгорнули для "власної безпеки". Залишається невідомим, чи оснастили його ядерними боєголовками.

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро, використовуючи ракети різних типів.

За словами Путіна, для удару застосували балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" в без'ядерному оснащенні. Судячи з опублікованих матеріалів, ракета була оснащена роздільною головною частиною.

Нова зброя росіян – інші новини

Раніше стало відомо, що росіяни могли випробувати ракету "Буревісник" в Арктиці під час нещодавньої зустрічі Трампа і Путіна. Йдеться про крилату ракету з ядерною силовою установкою.

Ракета відома своєю ненадійністю. За даними західних джерел, росіяни провели щонайменше п'ять невдалих випробувань "Буревісника" в період з листопада 2017 по 2019 рік (самі вони не підтвердили цю інформацію).

Нагадаємо також, що нещодавно російський підводний човен із ракетами "Булава" вперше помітили біля Японії.

