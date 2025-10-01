У місті пошкоджені офісні будівлі, близько 20 будинків, медичні, навчальні заклади та приміщення художнього музею.

У Дніпрі завершилася рятувальна операція на місці вчорашнього ворожого удару, відомо про одну загиблу людину та 31 постраждалу. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, серед постраждалих – троє неповнолітніх. Це 10-річний і 17-річний хлопці та 17-річна дівчина.

Він зазначив, що у постраждалих – рвані та осколкові рани, забої, є люди з опіками та ті, які отруїлися продуктами горіння.

"12 потерпілих залишаються в лікарнях, стан пацієнтів – середньої тяжкості, їм надають всю необхідну допомогу", - наголосив він.

За інформацією Гайваненка, рятувальники завершили всі роботи на місці атаки. Зокрема, у Дніпрі були пошкоджені офісні будівлі, близько 20 будинків, медичні і навчальні заклади.

Він також розповів, що вибуховою хвилею пошкоджено фасад, вхідні двері та 60 вікон Дніпровського художнього музею. Посадовець зауважив, що у момент атаки працівники закладу були в укритті, тому немає поранених, витвори мистецтва вціліли.

"Це абсолютно цинічний удар по цивільній інфраструктурі у розпал дня аби завдати якнайбільшої шкоди", - сказав він.

Як стало відомо, внаслідок атаки на Дніпро загинув чоловік, який лише півтора тижня тому одружився. Про це у соцмережі написала його дружина Богдана Вітязь.

"Сьогодні (30 вересня, - УНІАН) загинув мій чоловік. Його вбила клята Росія. Ми були одружені 1,5 тижні…Я не встигла замінити документи, як стала вдовою", - повідомила жінка.

Атака безпілотників на Дніпро

Вдень 30 вересня російські військові атакували безпілотниками Дніпро. У місті виникли пожежі та пошкоджено будівлі, зокрема, медцентру та дитячої стоматології. Станом на ранок 1 жовтня було відомо про одного загиблого чоловіка та 31 постраждалу людину.

