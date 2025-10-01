Королівська особа підтримала дітей, які постраждали від війни.

Єдина донька покійної королеви Великої Британії Єлизавети II, принцеса Анна відвідала Україну, аби висловити солідарність з дітьми та сім'ями, які страждають від наслідків війни. Про це повідомили у Букінгемському палаці, передає Reuters.

75-річна принцеса під час візиту до Києва зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та обговорила з ним підтримку країни з боку Великої Британії.

Також принцеса Анна вшанувала дітей, які загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Її супроводжувала перша леді України Олена Зеленська.

Крім того, королівська особа поспілкувалася з українськими дітьми, які були переміщені або депортовані Росією, а також відвідала реабілітаційний центр, де зустрілася з українськими ветеранами.

Раніше The Telegraph повідомив, що позицію Трампа по Україні змінив Чарльз III. Як зазначили джерела видання, особисті переговори з королем під час нещодавнього візиту президента США до Великої Британії були "дуже важливими".

Під час звернення до американського лідера король Британії заявив:

"Наші країни підтримують найтісніші відносини у сфері оборони, безпеки та розвідки, які коли-небудь були відомі. У двох світових війнах ми разом билися, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію і забезпечити мир".

Також у вересні Україну відвідав й принц Гаррі. Під час свого візиту до Києва він відвідав народний меморіал на Майдані Незалежності, де вшановують пам'ять полеглих українських захисників. За словами журналістів, коли герцог Сассекський збирався покласти вінок, навколо нього зібрався натовп, тоді він вирішив піти в глибину меморіалу, щоб побути наодинці.

"Я хотів знайти місце, де можна було б покласти вінок у тиші, подалі від усіх. Боже мій, там, як у лабіринті. Я не розумів, як далеко він зайшов. Чесно кажучи, це одна з найсумніших речей, які я коли-небудь бачив. Але й одна з найкрасивіших", - сказав принц.

