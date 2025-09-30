За прогнозами синоптиків, наступна доба для Одещини також буде складною.

В Одесі 30 вересня зафіксовано стихійне явище червоного рівня небезпечності, а 1 жовтня, за прогнозом синоптиків, теж йтиме дощ. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

"За добу 30 вересня в багатьох районах Одеської області кількість опадів перевищила місячну норму. В Одесі зареєстровано стихійне явище червоного рівня небезпечності – 94 мм опадів", – йдеться у повідомленні.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. Зокрема, найближчі 1-3 години очікується вітер північний 15-20 м/с. Вказаний прогноз збережеться до кінця ночі 1 жовтня.

Відео дня

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на 21:00 вівторка, в області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. До них залучено понад 500 працівників комунальних служб, бригад енергетиків та ДСНС. Задіяно 85 одиниць спеціальної техніки, у тому числі рятувальної.

"Врятовано 231 особу, евакуйовано з води 46 одиниць техніки, у тому числі три автомобілі швидкої медичної допомоги. Попри складні погодні умови, протягом дня енергетикам вдалося повернути світло для 66,6 тис. родин в 131 населеному пункті Одещини. Тимчасово без світла залишаються ще 23,7 тис. споживачів… На жаль, за прогнозами синоптиків, наступна доба для Одещини також буде складна через значні опади", – зазначив посадовець.

За його словами, найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі. Посадовець стверджує, що ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди не припиняються і продовжуватимуться протягом ночі попри затяжну зливу, підтоплені дороги та проїзди.

Станом на зараз, системи водопостачання та газопостачання області працюють в штатному режимі.

За даними мерії Одеси, перекрито та ускладнено рух на десятках вулиць. У регіональному главку ДСНС розповіли, що протягом дня отримали понад 2 тис. дзвінків з проханням про допомогу. Станом на 23:00 рятування людей триває.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що на вулиці Балківській в Одесі знайдено людину, яка потонула у потоці води. Також повідомляється, що під час зливи зникла дівчина, наразі тривають її пошуки. Це також підтвердили в ДСНС.

У Київському районі міста через зливу розмило асфальт та у величезну дірку провалився маршрутний автобус та легковий автомобіль, інформують в одному з пабліків.

Негода в Одесі

Як писав УНІАН, в Одесі з ночі триває негода – злива не припиняється. Ввечері 30 вересня зупинилися всі трамваї та тролейбуси, тисячі людей застрягли у заторах та не могли дістатися дому.

Злива змила деякі торговельні кіоски, багато вулиць у місті затоплені, та стали непроїзними та непрохідними. Людям місцями доводиться пересуватися по пояс у воді.

Станом на 18:00 в Одесі було зафіксовано випадіння 1,5-місячної норми опадів.

Вас також можуть зацікавити новини: