У клопотанні згадується, що Расюк пропонував потенційному вбивці Наумова 50 тисяч доларів США / фото Цензор. Нет

Служба безпеки України просить Шевченківський райсуд Києва заарештувати полковника "Альфи" Юрія Расюка, затриманого вчора за підозрою в плануванні замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляє Цензор.Нет.

"Прошу застосувати до підозрюваного Расюка Юрія Івановича... запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів без зазначення суми застави", - йдеться в тексті клопотання.

У клопотанні згадується, що Расюк пропонував потенційному вбивці Наумова 50 тисяч доларів США.

Документ затверджений прокурором офісу генпрокурора Романом Вітвіцьким.

фото Цензор. Нет
фото Цензор. Нет
фото Цензор. Нет
фото Цензор. Нет
фото Цензор. Нет
фото Цензор. Нет
фото Цензор. Нет

Скандал в СБУ: що відомо

  • У Києві 22 січня відбулося затримання колишнього першого заступника Голови СБУ Дмитра Нескоромного, але відразу після цього йому вдалося сховатися від правоохоронців у наручниках.
  • У Службі безпеки України підтвердили інформацію про затримання одного зі співробітників відомства, який планував вбивство свого колеги.

Хто такий Дмитро Нескоромний

Дмитро Нескоромний з 1 липня по 8 листопада 2019-го був призначений заступником голови СБУ. З 8 листопада по 13 березня 2020 року був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.

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Автор: Денис Прядко