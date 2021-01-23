За даними ЗМІ, документ затверджений прокурором офісу генпрокурора Романом Вітвіцьким.

Служба безпеки України просить Шевченківський райсуд Києва заарештувати полковника "Альфи" Юрія Расюка, затриманого вчора за підозрою в плануванні замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляє Цензор.Нет.

"Прошу застосувати до підозрюваного Расюка Юрія Івановича... запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів без зазначення суми застави", - йдеться в тексті клопотання.

У клопотанні згадується, що Расюк пропонував потенційному вбивці Наумова 50 тисяч доларів США.

Документ затверджений прокурором офісу генпрокурора Романом Вітвіцьким.

Скандал в СБУ: що відомо

У Києві 22 січня відбулося затримання колишнього першого заступника Голови СБУ Дмитра Нескоромного, але відразу після цього йому вдалося сховатися від правоохоронців у наручниках.

У Службі безпеки України підтвердили інформацію про затримання одного зі співробітників відомства, який планував вбивство свого колеги.

Хто такий Дмитро Нескоромний

Дмитро Нескоромний з 1 липня по 8 листопада 2019-го був призначений заступником голови СБУ. З 8 листопада по 13 березня 2020 року був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко