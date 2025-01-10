У соцмережах знайшли ще кадри розкішного життя київських "мажорів", де вони вихваляються зброєю, алкоголем та наркотиками.

У центрі Києва підлітки перекривали дорожній рух та знімали свої розваги під російські пісні: поліція встановила усіх учасників відео.

Як повідомляє поліція Києва, з ними та їх батьками поспілкувалия ювенальні поліцейські.

Зазначається, що один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

"Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку", - додали у поліції.

Тим часом у соцмережах знайшли ще кадри розкішного життя київських "мажорів", де вони вихваляються зброєю, алкоголем та наркотиками.

Інцидент з "мажорами" у Києві - деталі

У Києві компанія "мажорів" отримала супровід поліції і перекрила рух у центрі міста, щоб просто покурити. Також вони ганяли Хрещатиком, розкидаючи долари, підрізали машини і не соромились вмикати російську музику, включаючи пісню "Я русский", у тому числі і при проїзді повз меморіал загиблим воїнам.

Відео розваг вони активно публікували в Інстаграмі. Один із фігурантів відео також заявив, що це "чиїсь дітки", у разі перешкоджання яким слід "чекати подаруночок від їхніх батьків".

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