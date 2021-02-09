У Києві під час розчищення вулиць від снігу загорівся дах спецтрамвая.
Про це повідомляє столичний Телеграм-канал "Кией сейчас".
Раніше сьогодні цей же трамвай встиг "відзначитися" на дорогах, розкидавши піщану суміш на автомобілі, які знаходилися поблизу трамвайних колій.
Згодом стало відомо про загоряння, на місце викликали рятувальників.
"Здається, трамвай таки програв. У нього загорівся дах. Довелося викликати рятувальників. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Як уточнили в ДСНС, інцидент стався в Подільському районі на вулиці Кирилівській. Задимлення виявили в кабіні. Причину зараз встановлюють.
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