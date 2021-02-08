Деякі дороги доводиться обробляти реагентами по кілька разів.

Столичні комунальники з початку доби 8 лютого розчищають вулиці міста від снігу, проте ситуація на дорогах і тротуарах залишається складною.

У комунальній корпорації "Київавтодор" головною проблемою називають інтенсивність опадів, пише "Сьогодні".

"Техніка розчищає вулиці й обробляє їх антиожеледними засобами. Але ви можете самі провести експеримент: ідеально почистити ділянку три на три метри. За 40 хвилин активного снігопаду її вже знову потрібно прибирати. А сніг у столиці не припиняється понад 15 годин. Наші служби вже обробили вулиці по 4-5 разів і продовжують це робити", – заявили в корпорації.

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Суміші, які розкидають на проїжджу частину, не мають ефективності за морозу нижче 11 градусів.

"Ті реагенти, які використовують у Києві, не такі ефективні. Раніше, коли ми обробляли вулиці рідкими хлоридами, то сніг танув на проїжджій частині вже за 2-3 години. На жаль, наразі такого ефекту нема, потрібно дочекатися потепління", – пояснюють в "Київавтодорі".

У корпорації також додали, що деякі дороги обробляють вже по 4-5 разів. Наприклад, Володимирський узвіз очищали від снігу і обробляли за понеділок чотири рази. По місту рухаються цілі колони снігоочисної техніки в супроводі патрульної поліції.

Снігопад у Києві: що відомо

З початку доби 8 лютого Київ засипає снігом. Через це ситуація на дорогах столиці надскладна: вранці та ввечері зафіксовано масштабні затори, сталося чимало ДТП.

Мер Києва Віталій Кличко каже, що розчищати місто від снігу заважають припарковані автомобілі.

Синоптики прогнозують, що в Києві вночі температура впаде до -6°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -2°. Весь день 9 лютого буде спостерігатися хмарність. Швидкість вітру вдень складе 4,2 м/с.

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Автор: Юрій Годован