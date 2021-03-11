У Дніпрі на проспекті Слобожанському чоловік відкрив вогонь з вікна багатоповерхівки.
Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".
Інцидент стався вчора ввечері, 10 березня. Місцеві жителі, почувши звуки пострілів, що доносились з вікна будинку, викликали поліцію. Правоохоронці на місці подій знайшли три гільзи, вирахували стрілка і затримали його.
Чоловік зустрів поліцейських криками і лайкою, а також намагався відбитися від правоохоронців. У цей час він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
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В ході обшуку у квартирі було знайдено зброю з простроченою реєстрацією.
Причини, через які сталася стрілянина, поки не відомі. В результаті інциденту ніхто не постраждав. З'ясовуються всі обставини події.
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