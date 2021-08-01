Слідчі кваліфікують дії чоловіка як хуліганство та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

На столичній Оболоні правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв із вікна у перехожих. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це в неділю, 1 серпня, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Вчора під час моніторингу мережі інтернет працівники поліції виявили відео, на якому невідомий чоловік вистрелив із вікна у перехожих. Менш ніж за годину правоохоронці встановили місцеперебування зловмисника, тож туди виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативна група та оперативники Оболонського управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали та доставили до районного управління поліції. Ним виявився раніше не судимий уродженець Донеччини, 1998 року народження. Вдома у затриманого знайшли револьвер "Флобер", із якого, ймовірно, він і стріляв.

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"Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру. За скоєне йому загрожує до семи років тюремного ув'язнення", - розповіли правоохоронці.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошпицький оприлюднив також відео, на якому сам затриманий пояснює свій вчинок. За словами чоловіка, він хотів так пожартувати.

"Я просто хотів створити провокацію с людиною, з якою спілкувався, і через це я так пожартував. Це був просто жарт. ... Я, не дай Господи, не підтримую і не люблю Росію. Я не вважаю, що Росія класна. ... Я зробив це лише тому, що вважав, що це здасться смішним людям, з якими я спілкувався", - сказав затриманий.

У Києві фанат "ДНР" стріляв по людях з вікна

Вчора соціальними мережами поширилося відео, на якому п'яний молодий чоловік відкрив вогонь по перехожих з вікна. За його словами, він стріляв у перехожих біля ТЦ "Дрім Таун".

"Ща буду стрелять по "хохлам" е**ным. Где мой ган, б**ть? "Хохлы", пи****асы, ходят, с**а возле этого "Дрим Тауна" е***его. Вот, хохол пи***ет" (рос.), - сказав чоловік на відео, перед тим, як вистрілити з пістолета у вікно.

Автор: Катерина Комолова