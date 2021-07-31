Уродженець Донецька стріляв у перехожих біля ТЦ "Дрім Таун".

В Оболонському районі Києва п'яний 23-річний чоловік відкрив вогонь по перехожих з вікна.

Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний".

За його словами, він стріляв у перехожих біля ТЦ "Дрім Таун".

"Ща буду стрелять по "хохлам" е**ным. Где мой ган, б**ть? "Хохлы", пи****асы, ходят, с**а возле этого "Дрим Тауна" е***его. Вот, хохол пи***ет" (рос.), - прокоментував чоловік на відео, перед тим, як вистрілити з пістолета у вікно.

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"С**а, надеюсь, попал. Все, служи ДНР во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе? Все, пацаны, слава России", - записав він голосове повідомлення після стрілянини.

За даними ЗМІ, до нього вже навідалися співробітники карного розшуку Оболонського УП і патрульна поліція.

Правоохоронцям він пояснив, що нібито стріляв "жартом", аби було "смішно".

Чоловіка звуть Донченко Дмитро Юрійович, 1998 року народження, він - уродженець окупованого Донецька.

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Автор: Денис Прядко