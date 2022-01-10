На підозрюваного оформили протокол за хуліганство та відпустили.

П'яний чоловік рано вранці влаштував стрілянину у дворі багатоповерхівки через дівчину. Дебошира затримали за хуліганство.

Про це повідомляє Інформатор.

Відзначається, що інцидент стався в неділю, 9 січня, на вулиці Великій Діївській у дворі багатоповерхового будинку №4 близько 5:20.

На оприлюдненому ролику видно, як у двір багатоповерхівки заїхав автомобіль КІА, з якого вийшов чоловік. Він кілька разів вистрілили вгору з пістолета та поїхав.

Читайте такожНа Житомирщині поліцейський загинув від нападу кабанаЖителі звернулися в поліцію. Патрульні помітили схоже авто на Великій Діївській, але водія всередині не було. Коли поліцейським вдалося розшукати чоловіка, то він став їм погрожувати розправою та чинив опір, в результаті чого був заарештований.

За попередньою інформацією, підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння. Всі обставини того, що сталося встановлюють.

Водночас журналісти телеканалу Україна 24 з'ясували, що стрілець таким оригінальним методом намагався відновити стосунки з дівчиною. За словами батька 21-річної дівчини, бойфренд стріляниною намагався її залякати, а перед стріляниною він кілька годин утримував кохану в машині.

"Дочка намагалася перервати ці стосунки, коли зрозуміла, що вони не туди ведуть і це не та людина. Він продовжує переслідувати", - зазначив батько дівчини.

Правоохоронці оформили протокол за хуліганство та відпустили стрілка.

Як раніше повідомляв УНІАН, у місті Балаклія на Харківщині від отруєння чадним газом у будинку загинули три людини. Зокрема, померли чоловік, 1958 р. н., жінка, 1960 р. н., та мати чоловіка, 1933 р. н.

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