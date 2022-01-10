Серед загиблих – двоє жінок та чоловік.

У місті Балаклія на Харківщині від отруєння чадним газом у будинку загинули троє людей.

Як інформує ГУ ДСНС України у Харківській області, повідомлення від поліції про те, що в приватному домоволодінні на вул. Правди 42, у Балаклії виявлено тіла трьох людей, надійшло сьогодні о 11:55.

Зокрема, померли чоловік, 1958 р. н., жінка, 1960 р. н., та мати чоловіка, 1933 р. н.

Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

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Зазначається, що підрозділи ДСНС не викликались. Пожежі не було. Наразі слідчою оперативною групою поліції з’ясовуються всі обставин трагедії.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Одеській області в дачному будинку виявлені мертвими п'ятеро осіб, у тому числі троє малолітніх дітей. Попередня причина смерті сім'ї - удушення чадним газом від паливного генератора.

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