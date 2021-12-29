Застрелений - кримінальний "авторитет".

У більярдному клубі Одеси застрелений чоловік, ще одна людина поранена.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що інформація про стрілянину в клубі, розташованому на вул. Посмітного, до правоохоронних органів надійшла від адміністрації закладу.

В результаті події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один з них загинув, інший доставлений в лікарню.

Читайте такожНа Прикарпатті стався вибух у лікарні: є загиблі (фото)Правоохоронці встановили ймовірного зловмисника та вилучили у нього зброю, з чоловіком проводяться невідкладні заходи. На місці працюють слідчі, експерти-криміналісти та судмедексперт.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомили деякі місцеві Telegram-канали, вбивство скоєно в більярдному клубі "Арена". Застрелений - Назір Алієв, який є кримінальним "авторитетом" з оточення покійного "злодія в законі" Надіра Саліфова (відомого також як Лоту Гулі), застреленого торік в Туреччині.

Затриманий - його земляк. Те, що трапилося – нібито переділ сфер впливу криміналітету.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області чоловік випадково застрелив свого знайомого під час полювання.

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