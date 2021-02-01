40-річну жінку з серйозною кровотечею доправили до лікарні 31 січня.

В Дніпрі до лікарні доправили жінку у важкому стані, яка народила дитину вдома. Втім, немовляти при ній немає, долю дитини з’ясовують правоохоронці.

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Як повідомляє ТСН з посиланням на «Інформатор», 40-річну жінку з серйозною кровотечею доправили до лікарні 31 січня. Лікарі встановили, що вона кілька днів тому народила. Втім, про вагітність пацієнтки не знали навіть її рідні, і куди поділась дитина вони теж не знають.

Медики звернулись до правоохоронців. В коментарі ТСН представники поліції повідомили, що відкрили щодо пригоди кримінальну справу про торгівлю людьми.

"За інформацією, яку надала жінка, внесені відомості до ЄРДР. По факту відкрито кримінальне провадження за статтею 149 ч.3 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Зараз правоохоронці встановлюють місцеперебування дитини", - розповіла журналістам речниця Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

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Автор: Дмитро Захаров