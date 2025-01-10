У "Київтеплоенерго" заявили, що не можуть спрогнозувати скільки триватимуть відновлювальні роботи.

Внаслідок прориву тепломережі на перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри у Києві виникли тріщини у асфальтному покритті.

Як повідомляється в ефірі "Київ 24", ліквідація аварії триває, розгортаються мобільні котельні, які подаватимуть тепло у будинки та лікарні. Водночас, у "Київтеплоенерго" заявили, що не можуть спрогнозувати скільки триватимуть відновлювальні роботи.

"Внаслідок аварії тепло зникло у понад 200 будинках. Зараз робиться все можливе, щоб переключити з одних магістралей до інших, і повернути в ці будинки тепло. А там, де це неможливо, розгортають мобільні котельні, які будуть опалювати три медичні заклади та 6 будинків", - розповіли журналісти.

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Вони додали, що наразі тривають підготовчі роботи до ремонту тепломагістралі, незабаром почнуться зварювальні роботи. Також на місці є представники "Київавтодору", які приводять до ладу дорожнє покриття, адже від епіцентру прориву пішли тріщини асфальтного покриття.

Також на місці присутні рятувальники, тому що внаслідок прориву пошкоджено дві історичні будівлі ХІХ століття, і вони слідкують, щоб не відбулося подальшого зсуву.

Прориви трубопроводу в центрі Києва

9 січня у центрі Києва стався прорив трубопроводу на перетині вул. Жилянської та Симона Петлюри. Біля 16:40 відбулося пошкодження тепломережі з витоком води на проїжджу частину.

Внаслідок аварійної ситуації на трубопроводі великого діаметру було пошкоджено будівлі поруч – приміщення хостелу (на момент аварії мешканці були відсутні) та адмінбудівлю.

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