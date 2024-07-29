В Одесі зловили банду паліїв автомобілів ЗСУ (фото, відео)

Найстаршому палію - 23 роки, наймолодшому - 18.

В Одесі зловили 6 місцевих жителів, які на замовлення спецслужб РФ спалили 15 авто ЗСУ – члени банди працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, всі шість фігурантів були "зав’язані" на одного "куратора". Їхнє затримання відбулося разом з поліцією та СБУ.

За даними слідства, в одному із ТГ-каналів представник країни-агресора запропонував підозрюваним підзаробити грошей, на що ті погодились. Зокрема, на замовлення російського куратора вони мали підпалювати військові автомобілі в Одесі.

"Фігуранти вночі об’їжджали територію міста, де намагались виявити місця паркування авто військовослужбовців ЗСУ. Узгодивши координати та цілі для підпалу з російським агентом, вони отримували "наказ" на їх знищення. Загоряння транспорту знімали на відео та відправляли "замовнику", після чого отримували гроші", - розповіли у пресслужбі.

Фільмування ворог використовував для створення хибного інформаційного приводу для пропагандистських медіаресурсів РФ щодо діяльності на території Одеси антиукраїнського підпілля.

У прокуратурі звертають увагу, що за підпал одного авто спецслужби РФ обіцяли велику нагороду, але фактично платили від 5 до 8 тис. гривень.

"Наразі встановлено, що протягом червня - липня цього року зловмисники підпалили п'ятнадцять авто ЗСУ. Підозрювані — шестеро жителів Одеси, найстаршому з групи 23 роки, наймолодшому учаснику виповнилось 18. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, пляшки із запалювальною сумішшю та банківські картки, куди надходили російські гроші", - розповіли у відомстві.

Зараз суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Слідство триває, вирішуються питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів та встановлення ймовірних спільників.

Як уточнили в обласному управлінні СБУ, п’ятнадцять позашляховиків було підпалене протягом двох тижнів. У результаті спецоперації правоохоронців у різних частинах міста майже одночасно було затримано всіх учасників ворожого осередку.

Всі затримані працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі. У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі Телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої "резюме".

"Фігуранти "замикались" на одного куратора з ФСБ, а під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один підпалював, інший – знімав це на відео. Працюючи під "прикриттям" кур’єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об’їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони", - розповіли в СБУ.

Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору для "погодження". Після "команди" від ФСБ молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішшю та підпалювали.

Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

У поліції додали, що замовник підпалів платив зловмисникам вдвічі менше обіцяного. До того ж "роботодавці" вдавалися до шантажу, погрожуючи у разі відмови у співпраці передати все листування фігурантів з ТГ-каналу до правоохоронних органів.

Підпал автомобілів військових

Нагадаємо, у червні в Одесі затримали підлітків, які підпалили авто українських військових. Йшлося, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності осіб віком від 13-ти років. Працівники спецслужб РФ обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду.

Так, в Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто.

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