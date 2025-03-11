В мережі сьогодні ширилося відео зі стріляниною та погонею у Дніпровському районі.

У Києві розшукують водія Mercedes, який намагався наїхати на поліцейського під час перевірки документів. Згідно з інформацією столичної поліції, у Дніпровському районі інспектори під час патрулювання виявили та зупинили керманича автомобіля Mercedes, який порушив ПДР.

"Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, намагався здійснити наїзд на працівників поліції та поїхав з місця події. Для припинення протиправних дій, згідно з п. 7 ч. 4 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", інспектор здійснив один постріл у напрямку транспортного засобу, проте водій Mercedes продовжив рух", - мовиться у повідомленні партрульної поліції.

Зазначається, що порушника розшукують.

При цьому місцеві пабліки сьогодні повідомили, що на лівому березі Києва чули стрілянину й спостерігали погоню. Також ширили відео, зняте біля ТРЦ "Проспект", де зафіксовано, як поліцейські намагались поспілкуватись з водієм чорної автівки і як той рушив з місця.

Інші нещодавні інциденти у Києві та області

Як повідомляв УНІАН, днями на території Києво-Печерської лаври на одному з храмів завалився хрест. Схожий випадок стався незадовго до повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Також ми розповідали, що на Київщині після влучання дрона загинула журналістка та її чоловік – відомий хірург. Це сталося в Бучанському районі.

Вас також можуть зацікавити новини: