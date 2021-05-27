Падіння зняла на відео перехожа.

У Вінниці п'яна мати впала разом з візочком, у якому була дитина.

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

Інцидент зняла на відео очевидиця. П'яна жінка не втрималася на ногах і завалилася на візочок.

Перехожий підняв візочок, а потім і жінку, яка сама не могла піднятися. За нею йшла молодша дитина.

Повідомляється, що дитина не постраждала. З матір'ю працюють правоохоронці.

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Автор: Людмила Жерновська