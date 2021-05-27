Маленька дитина не постраждала / фото nahnews.org
У Вінниці п'яна мати впала разом з візочком, у якому була дитина.
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
Інцидент зняла на відео очевидиця. П'яна жінка не втрималася на ногах і завалилася на візочок.
Перехожий підняв візочок, а потім і жінку, яка сама не могла піднятися. За нею йшла молодша дитина.
Повідомляється, що дитина не постраждала. З матір'ю працюють правоохоронці.
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