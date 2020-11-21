Загалом в лікарні перебувало 60 киснезалежних хворих.

У госпіталі у Винниках біля Львова стався вибух під час запраки кисню, відбувається евакуація хворих.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

"У Винниках нештатна ситуація з киснем у обласному військовому госпіталі. Попередньо, мова йде про вибух при заправці. Декілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медзакладів. Серед пацієнтів є й важкі", - написав він.

Він також повідомив, що бригади швидких вже виїхали.

"На цей момент тут тимчасово немає можливості постачати кисень. Загалом в лікарні 60 киснезалежних хворих. 30 прийме до себе Лікарня швидкої допомоги, 5 з них в реанімації.12 людей везуть у 8-му лікарню", - додав Садовий.

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Автор: Олег Давигора