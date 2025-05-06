21-річна біженка з України Каріна Рижкова загинула внаслідок моторошної ДТП в Італії. Аварія забрала життя ще двох людей – загинули 22-річний Луїджі Перруччо та 21-річна Сара Капілунга.
Про це розповідає Daily Star. Аварія сталася в суботу, 3 травня. Відомо, що молоді люди орендували автомобіль Porsche 911 Carrera. Рухався він зі швидкістю 250 кілометрів на годину. У якийсь момент автівка вилетіла з дороги, перекинулася, врізалася в дерево, після чого зайнялася.
Від машини майже нічого не залишилося. Тіла загиблих довелося деблокувати рятувальникам.
Загибла українка переїхала до Італії, тікаючи від повномасштабної війни, розпочатої Росією. Її прийомний батько був одним з перших, хто прибув на місце трагедії. Він отримав сповіщення на телефон одразу після аварії. Чоловікові знадобилася допомога медиків.
"Луїджі, Сара і Каріна – чудові молоді життя, які обірвалися занадто рано - ви завжди будете в наших серцях", – прокоментували трагічний інцидент в пресслужбі муніципалітету Торк'яроло.
У вівторок, 6 травня, в Італії попрощалися з загиблими.
Інциденти з українцями за кордоном
Наприкінці квітня стало відомо про затримання двох українців у США. Їх звинувачують в "незаконному голосуванні" на виборах 2024 року.
На початку квітня в Австрії сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули чотири українки. Мікроавтобус, у якому перебувало 8 громадян України, зіткнувся з вантажівкою. Відомо, що дітей серед пасажирів не було.