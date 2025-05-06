Моторошна ДТП забрала життя трьох людей.

21-річна біженка з України Каріна Рижкова загинула внаслідок моторошної ДТП в Італії. Аварія забрала життя ще двох людей – загинули 22-річний Луїджі Перруччо та 21-річна Сара Капілунга.

Про це розповідає Daily Star. Аварія сталася в суботу, 3 травня. Відомо, що молоді люди орендували автомобіль Porsche 911 Carrera. Рухався він зі швидкістю 250 кілометрів на годину. У якийсь момент автівка вилетіла з дороги, перекинулася, врізалася в дерево, після чого зайнялася.

Від машини майже нічого не залишилося. Тіла загиблих довелося деблокувати рятувальникам.

Відео дня

Загибла українка переїхала до Італії, тікаючи від повномасштабної війни, розпочатої Росією. Її прийомний батько був одним з перших, хто прибув на місце трагедії. Він отримав сповіщення на телефон одразу після аварії. Чоловікові знадобилася допомога медиків.

"Луїджі, Сара і Каріна – чудові молоді життя, які обірвалися занадто рано - ви завжди будете в наших серцях", – прокоментували трагічний інцидент в пресслужбі муніципалітету Торк'яроло.

У вівторок, 6 травня, в Італії попрощалися з загиблими.

Інциденти з українцями за кордоном

Наприкінці квітня стало відомо про затримання двох українців у США. Їх звинувачують в "незаконному голосуванні" на виборах 2024 року.

На початку квітня в Австрії сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули чотири українки. Мікроавтобус, у якому перебувало 8 громадян України, зіткнувся з вантажівкою. Відомо, що дітей серед пасажирів не було.

Вас також можуть зацікавити новини: