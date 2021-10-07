Підсудний заявив, що хотів щось змінити.

Житель Івано-Франківська хотів "щось змінити", тому заявив про підготовку замаху на президента Володимира Зеленського. Тепер чоловік наступні три роки проведе в ув'язненні.

Про це йдеться в рішення Івано-Франківського міського суду.

Згідно з матеріалами справи, раніше судимий чоловік написав повідомлення в СБУ з телефону матері про те, що він готує замах на Зеленського в Гуті.

"Тому діяти ви змушені протягом 294 днів після обіду. Це обов'язок слідчого або прокурора. На мою думку, ГУНП в Івано-Франківській області СБУ, місцева прокуратура та місцевий суд починають або вже зрозуміли, що відбувається. Або ви, або вас. Не полінуйтеся радитися з керівниками цих відомств. Згадайте слова про досягнення матриці по приїзду з США. Дежавю. Всі дивилися фільм "Матриця". Все відбувається трохи в іншому форматі, але не помічати очевидного працюючи в таких структурах - це ганебно, як мінімум. Це нагадує футбол головою держави. Відповідальність - це засіб тиску. Сприймайте нас, як 12 гравця - вболівальники, ультрас. Увага! Питання: кому ще я надіслав це повідомлення?"- написав підозрюваний.

Читайте такожЗМІ дізналися, що в Херсоні серед білого дня вчинено "крадіжку століття"Через це повідомлення правоохоронні 30 грудня 2020 року провели обшуки в резиденції "Синьогора", яка знаходиться в селі Гута Богородчанського району. При цьому ні вибухівки, ні чогось іншого не виявили.

У суді підозрюваний заявив, що написав листа, щоб збільшили число охорони для президента та перевірити готовність правоохоронних органів. За його словами, він хотів щось змінити в країні, але ніякого замаху не готував.

Водночас мати підозрюваного повідомила, що син ніде не працює та живе її коштом. Крім того, у чоловіка немає мобільного телефону та комп'ютера.

Суд встановив, що підозрюваний лікувався від наркотичної залежності, але у нього немає психічних розладів. Також у чоловіка є малолітня дитина.

Підозрюваного засудили до 3 років та 1 місяця позбавлення волі, враховуючи, що він ще не відбув покарання за такий же злочин.

Як раніше повідомляв УНІАН, житель Клівленда, США, подав до суду на свою кохану після того, як спіткнувся об її взуття і впав зі сходів.

Автор: Анастасія Горбачова