Чоловік забрався у холодну воду в одязі і почав тонути.

В Києві небайдужі свідки врятували від смерті літнього чоловіка, який намагався втопитися.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі «Київ оперативний». Інцидент стався на Оболоні.

На відео з місця пригоди можна бачити, що чоловік забрався у холодну воду в одязі і почав тонути. Перехожі помітили це і кинулись витягати його на берег.

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Автор: Дмитро Захаров