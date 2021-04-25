В Києві перехожі врятували самогубця / Скріншот з відео
В Києві небайдужі свідки врятували від смерті літнього чоловіка, який намагався втопитися.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі «Київ оперативний». Інцидент стався на Оболоні.
На відео з місця пригоди можна бачити, що чоловік забрався у холодну воду в одязі і почав тонути. Перехожі помітили це і кинулись витягати його на берег.
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