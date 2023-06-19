Також зловмисник, можливо, погрожував правоохоронцям гранатою.

Сьогодні близько 4-ї години ранку чоловік йшов посеред проїзної частин і побачивши поліцейський автомобіль почав кидатися на правоохоронців.

Про це написав у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив, що сьогоднішній ранок для патрульних у Києві "розпочався не з кави" - близько 4-ї години ранку, коли діяла комендантська година, інспектори помітили чоловіка, який йшов посеред проїзної частини.

"Побачивши службовий автомобіль, чоловік щось під нього жбурнув. А коли патрульні вийшли з автомобіля, невідомий дістав з кишені ніж та предмет, схожий на гранату: нецензурно висловлювався, кричав, поводився агресивно та погрожував поліцейським", - зазначає Білошицький.

Він розповідає, що патрульні викликали підмогу та намагались заспокоїти невідомого. "Згодом громадянин поклав на землю предмет, схожий на гранату, але не припинив погрози й кидався з ножем на патрульних. Звісно, що в такій ситуації патрульні могли діяти і більш жорстко, але оцінили все з холодним розумом, не розгубились й професійно відреагували", - зазначає Білошицький.

На відео, яке він оприлюднив, видно як чоловік йде з ножем на поліцейських і закликає їх стріляти.

Поліцейські відволікли увагу чоловіка, і швидко вдягли кайданки.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група вибухотехніків.

Чоловіка затримали в порядку 208 КПК та наразі виноситься рішення щодо вручення підозри за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Чоловік закидав гранатою гостей - смертельний випадок у Київській області

Як повідомляв УНІАН 30 травня 2023 року, у селі Калинове Київської області через конфлікт чоловік кинув гранату у своїх гостей, внаслідок чого одна людина загинула, а ще троє отримали поранення.

Унаслідок вибуху 27-річний хлопець загинув, ще двоє людей отримали поранення.

Крім того, постраждала й сусідка, яка зайшла з гостинцем до дитини. Чоловік, що кидав гранату, мав намір покінчити життя самогубством, але поліцейські врятували його.

Затриманого чоловіка доправили до ізолятора тимчасового тримання.

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