Зловмисник намагався накласти на себе руки, зазначили у поліції.

У селі Калинове Київської області чоловік кинув гранату в своїх гостей, внаслідок чого одна людина загинула, а ще троє отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Головного управління Національної поліції в Київській області. Зазначається, що до чоловіка прийшли троє його знайомих. "Згодом через конфлікт 36-річний чоловік кинув гранату неподалік гостей. Унаслідок вибуху 27-річний хлопець загинув, ще двоє отримали поранення", - повідомили у поліції.

Крім того, постраждала й сусідка, яка зайшла з гостинцем до дитини.

"Фігурант після скоєного мав намір покінчити життя самогубством, але поліцейські врятували його від необдуманого вчинку", - йдеться у повідомленні.

Затриманого чоловіка доправили до ізолятора тимчасового тримання. Зазначається, що він перебував на умовному терміні покарання через хуліганські дії.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили чоловікові про підозру за фактом умисного вбивства (п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу). Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Як повідомляв УНІАН, 21 травня у місті Лохвиця на Полтавщині чоловік застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті. Слідчі попередньо з'ясували, що місцевий житель застрелив трьох сусідів із гладкоствольної зброї у їхніх домівках, після чого повернувся до власного будинку та підірвався гранатою.

Згодом мер Лохвиці Віктор Радько заявив, що серед загиблих - колишній очільник міста В'ячеслав Демчук. За словами Радька, вбивство сталося на побутовому ґрунті.

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