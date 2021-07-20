Потерпілу госпіталізували до спеціалізованого медзакладу.

В Києві правоохоронці, рятувальники та небайдужі громадяни врятували жінку від самогубства.

Як повідомляє прес-служба МВС України, поліцейські прибули за викликом на вулицю Бориспільську. Там перехожі почули, як жінка кричить у квартирі, і зателефонувати в поліцію.

"На виклик прибуло одразу два екіпажі патрульних — Анастасія Семененко, Дмитро Дудніков, Роман Широкань і Самусєва Арміне. Коли інспектори зайшли до вказаного помешкання на 3-му поверсі, то побачили жінку, яка сиділа у відчиненому вікні, звісивши ноги донизу", - йдеться в повідомленні.

Жінка поводилась знервовано та погрожувала стрибнути, якщо до неї хтось наблизиться. В певний момент вона перехилилась вперед і випала, однак патрульні зреагували миттєво і в останній момент встигли схопити її за ногу.

Потерпіла пручалася, тримати її ставало все важче. На допомогу поліцейським прийшли небайдужі громадяни. Разом вони тримали жінку до прибуття рятувальників, які за допомогою драбини та мотузки затягнули її назад в квартиру.

Жінку госпіталізували до спеціалізованого медзакладу.

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Раніше у Києві правоохоронці в останню мить врятували від самогубства 22-річну дівчину, яка хотіла стрибнути з мосту Патона.

В поліцію звернувся чоловік, який повідомив, що на мосту Патона людина має намір вкоротити собі віку.

Патрульні миттєво прибули на виклик та побачили, що на перилах мосту, охопивши електроопору, стоїть жінка. Схвильована громадянка повідомила патрульним, що не хоче жити через проблеми на роботі та сім'ї. Але поліцейські зуміли знайти потрібні слова, підтримали її та вмовили не стрибати.

Надалі інспектори зняли 22-річну жінку з перил мосту та передали лікарям швидкої допомоги.

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Автор: Дмитро Захаров