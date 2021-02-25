Дівчинка лягла на рейки перед поїздом.

У Суворовському районі Одеси загинула 13-річна дівчинка, кинувшись під поїзд.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, надзвичайна подія трапилася вчора, 24 лютого, близько опівночі, в районі станції "Депо".

Читайте такожВиконував завдання "групи смерті": у Рівному врятували хлопця, який ходив коліями (відео)

За словами машиніста, він побачив, як дитина перетинала залізничну колію, розмовляючи телефоном, тому він відразу почав подавати попереджувальні сигнали. При цьому, почувши їх, дівчинка лягла просто на рейки. Машиніст відразу ж застосував екстрене гальмування, але зупинити поїзд вчасно не зміг.

Від отриманих травм потерпіла загинула миттєво.

"За словами родичів, в їхній родині конфліктів не було і намірів покінчити життя самогубством дитина не висловлювала. Проте її подруга розповіла, що за кілька годин до смерті та написала в загальну групу в одному з месенджерів, що хоче кинутися під поїзд", - повідомили в главку.

Порушено провадження у ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України. Всі обставини трагедії встановлюються.

У соціальних мережах повідомляють, що загибла - Олена Маслова, 2007 р.н.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова