У Суворовському районі Одеси загинула 13-річна дівчинка, кинувшись під поїзд.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, надзвичайна подія трапилася вчора, 24 лютого, близько опівночі, в районі станції "Депо".
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За словами машиніста, він побачив, як дитина перетинала залізничну колію, розмовляючи телефоном, тому він відразу почав подавати попереджувальні сигнали. При цьому, почувши їх, дівчинка лягла просто на рейки. Машиніст відразу ж застосував екстрене гальмування, але зупинити поїзд вчасно не зміг.
Від отриманих травм потерпіла загинула миттєво.
"За словами родичів, в їхній родині конфліктів не було і намірів покінчити життя самогубством дитина не висловлювала. Проте її подруга розповіла, що за кілька годин до смерті та написала в загальну групу в одному з месенджерів, що хоче кинутися під поїзд", - повідомили в главку.
Порушено провадження у ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України. Всі обставини трагедії встановлюються.
У соціальних мережах повідомляють, що загибла - Олена Маслова, 2007 р.н.
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