У місті Бахмач Чернігівської області "мисливці" здійснили спробу жорстокого вбивства собаки. Тварину розстріляли з рушниці, а потім перерізали горло. Собака, однак, вижила, за її життя борються ветеринари.
Читайте такожСуд виправдав скандального догхантера Святогора
Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua. Зазначається, що місцеві жителі знайшли тварину і намагалися допомогти їй своїми силами, але травми виявилися занадто важкими. Вночі собаку перевезли в столичну ветеринарну клініку.
"Стан критичний, прогноз дуже поганий. Температура майже 42, давати наркоз не можна, розрізана трахея, дріб в спинномозковому каналі і черевній порожнині, перитоніт", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що собаку прооперували, але ймовірність її виживання вкрай мала.
Більше новин на тему
- У Львові чоловік кинув собаку на морозі і залишив записку (відео)
- У Києві шкуродер задушив трьох цуценят, йому загрожує до 8 років в'язниці
- Не хотіла гуляти: у Черкасах шкуродер по-звірячому побив собаку (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram