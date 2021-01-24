Тварину прооперували, але ймовірність її виживання вкрай мала.

У місті Бахмач Чернігівської області "мисливці" здійснили спробу жорстокого вбивства собаки. Тварину розстріляли з рушниці, а потім перерізали горло. Собака, однак, вижила, за її життя борються ветеринари.

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Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua. Зазначається, що місцеві жителі знайшли тварину і намагалися допомогти їй своїми силами, але травми виявилися занадто важкими. Вночі собаку перевезли в столичну ветеринарну клініку.

"Стан критичний, прогноз дуже поганий. Температура майже 42, давати наркоз не можна, розрізана трахея, дріб в спинномозковому каналі і черевній порожнині, перитоніт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що собаку прооперували, але ймовірність її виживання вкрай мала.

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Автор: Дмитро Захаров