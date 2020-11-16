Вбивство намагалися замаскувати під суїцид.

У Станиці-Луганській п’яний військовослужбовець вбив солдата.

Читайте такожУ Житомирі знайшли застреленим ветерана АТО (фото)Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, сьогодні до військової прокуратури Луганського гарнізону надійшло повідомлення про скоєння начебто суїциду військовослужбовцем 1999 року народження при виконанні службових обов’язків поблизу Станиці-Луганської.

Слідчо-розшуковими заходами встановлено, що це було приховування вбивства: порушено сліди злочину, переміщено зброю загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду. За версією слідства, смертельне поранення у потилицю потерпілому завдав зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець. Зважаючи на докази, він зізнався у заподіянні смерті солдату, та повідомив, що злочин вчинив у стані алкогольного сп’яніння.

Військовослужбовця затримано. Проти нього відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі військовими прокурорами слідчим шляхом перевіряються покази затриманого, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

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Автор: Вікторія Токарєва