Поза пунктами пропуску порушники найбільш активно намагаються перетнути кордон з Румунією та Молдовою, а в пунктах пропуску – на кордоні з Угорщиною та Польщею.

В Україні щодня затримують 30-40 порушників, які намагаються перетнути кордон або за підробними документами, або через "зелені ділянки" .

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу.

"Продовжуються спроби перетину кордону у незаконний спосіб. Щоденно затримують десятки порушників. В середньому це 30-40 осіб як у пунктах пропуску, коли намагаються використати підробні документи, або ж поза пунктами пропуску, на так званій "зеленій ділянці" кордону, коли вони поодиноко або групами намагаються перетнути лінію кордону", - сказав Демченко.

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За його даними, з 24 лютого загалом поза межами пунктів пропуску прикордонники затримали вже майже 7 тис. таких порушників, ще 3 тис. 300 осіб були зупинені в пунктах пропуску.

"Поза пунктами пропуску порушники найбільш активно намагаються перетнути кордон на ділянці кордону з Румунією та Молдовою, а в пунктах пропуску – на кордоні з Угорщиною та Польщею", - відзначив Демченко.

Також, за його словами, у взаємодії з іншими правоохоронними органами викриваються схеми, за якими намагаються організувати незаконне переміщення осіб через кордон. Наразі вже припинено діяльність більше 80 таких протиправних груп.

Речник ДПСУ також поінформував, що щоденно наші військовослужбовці в пунктах пропуску відмовляють у перетині кордону близько 150 особам.

"В окремі дні – менше, в інші – дещо більше. Більшу частину з них становлять чоловіки-громадяни України, які підпадають під обмеження пропуску на час дії воєнного стану", - зазначив Демченко.

Виїзд з України

Як відомо, в Україні діє режим воєнного стану. Через це чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни.

Серед винятків: непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

16 серпня президент України Володимир Зеленський відопвів на петицію про скасування обмежень на виїзд з України для чоловіків 18-60 років без військового досвіду і частково придатних до військової служби.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок серпня з початку повномасштабної війни в Україні відкрито 170 кримінальних проваджень за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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