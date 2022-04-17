Постраждалого із пораненнями забрали до лікарні.

У Тростянці на залишеній російськими військовими вибухівці підірвався чоловік, який вигулював собаку в лісі.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"Вчора у Тростянці чоловік, вигулюючи собаку в лісі, підірвався на вибухівці, залишеній російськими військовими. Постраждалого із пораненнями доставили до лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу", - розповів він.

Живицький наголосив, що рятувальники працюють над тим, аби розмінувати кожен клаптик землі Сумської області.

Зокрема, за 16 квітня вони знайшли та знешкодили артилерійські снаряди, гранати та рештки мін: Конотопський район - два АС-45 мм, один АС-23 мм, Сумський район - два АС-30 мм, три АС-125 мм, пороховий заряд - 1 одиниця, одна граната Ф-1 та рештки ММ-120 мм.

"Частину знайденого піротехніки знищили, частину - відправили на сортувальний майданчик", - зазначив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Тростянці Сумської області на російських мінах і розтяжках підірвалися вже п'ятеро дітей. За словами мера міста, найчастіше окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка. Фахівці працюють без вихідних, щоб розмінувати територію, але в місті ще багато доріг, які не перевірили.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розповіла про міни - їх в жодному разі не можна чіпати.

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