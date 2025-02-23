Глава держави наголосив, що треба розібратися із загибеллю звичайних солдат.

ДБР розслідує справу про провал оборони на Харківщині в травні 2024 року. Справа не стільки у втрачених кілометрах, скільки у втрачених життях солдатів. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Форумі "Україна. Рік 2025".

Зокрема, у президента запитали про ситуацію з затриманням двох генералів і полковника із звинуваченням у службовій недбалості, що призвела частини території Харківщини у травні 2024 року. Зокрема, у глави держави спитали, чи призведе до переслідування військових командирів за ухвалені рішення під час бойових дій.

Зеленський наголосив, що у цій ситуації довіра між військовими і владою не втрачається.

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"Там питання було не територій. Питання не тільки територій. Тому що, коли іде історія боротьби за ті чи інші українські землі, гине велика кількість людей. І коли ми говоримо "недбалість" - питання що "в кілометрах", це важливо, але на кожному цьому кілометрі гинули люди", - сказав Зеленський.

Він додав, що це серйозне питання, і що нехай з цим розбираються правоохоронні органи.

"Я з повагою відношусь до старшого офіцерського складу, але гинуть солдати. Гинуть солдати - відповідати повинне керівництво. Хтось повинен відповідати. Я не знаю щодо висновків. Нехай йде слідство тощо", - додав Зеленський.

Глава держави вважає, що неправильно казати, що "у нас йде війна і закривати очі на все".

Президент вважає, що претензій до солдат, що вони кудись відійшли, не може бути, бо тих двох генералів і полковника в окопах не було.

"А у мене претензії, що велика кількість з них загинула там. Потрібно розібратися", - сказав Зеленський.

Справа генералів, які командували обороною Харківщини

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання колишніх командирів - двох генералів і полковника, через недбалість яких окупанти змогли захопити частину території на півночі Харківської області в травні 2024 року. Затриманими є бригадний генерал Юрій Галушкін, генерал-лейтенант Артур Горбенко і полковник Ілля Лапін.

Затриманим повідомили про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

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