Спортсменка заснувала та очолила волонтерський рух допомоги армії окупанта.

Засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишню українську спортсменку та багаторазову чемпіонку Європи та світу із сумо з Криму, яка заснувала та очолила волонтерський рух допомоги армії окупанта

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. В інформації не називається прізвище. Але зрозуміло, що йдеться про Ольгу Давидко.

Її визнано винною у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України)

Відео дня

З 2016 року Давидко почала виступати у складі збірної РФ.

Зазначається, що прокурори в суді довели, що у 2023 році засуджена заснувала та очолила волонтерський рух у Криму. "Вона проводила численні збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців РФ, які вели бойові дії проти України, у тому числі, у місті Бахмут. При цьому, інформацію та звіти про збори коштів "волонтерка" поширювала у Telegram-каналі та на особистих сторінках у соціальних мережах", - зазначають в прокуратурі.

В повідомленні сказано, що засуджена неодноразово виступала у пропагандистських медіа, транслюючи проросійські наративи в інформаційний простір Криму. Зокрема, заявляла про необхідність допомоги армії РФ у проведенні так званої "СВО" та "захисту півострова від ЗСУ".

Що ще відомо про Ольгу Давидко

Як повідомляв УНІАН, перша в історії України чемпіонка світу з сумо Ольга Давидко в 2016 році прийняла громадянство Росії.

Тоді президент Федерації сумо України Сергій Коробко сказав, що Ольга Давидко "продалася".

Він зазначив, що спортсменка швидко забула все те хороше, що для неї зробили в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: