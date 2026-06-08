Правоохоронці попередили замах на вбивство посадовця ГУР, - Нацполіція

За даними медіа, ціллю противника мав стати представник ГУР Андрій Юсов.

Правоохоронці викрили та затримали найманця російських спецслужб на стадії підготовки до вбивства одного з посадовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Наразі фігурант перебуває під вартою.

Як повідомила прес-служба Національної поліції, оперативники встановили, що спецслужби РФ завербували 38-річного мешканця Києва та пообіцяли йому грошову винагороду за вчинення особливо тяжкого злочину. За ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України йому запропонували 100 тисяч доларів США, з яких 10 тисяч доларів було перераховано як аванс.

Зазначається, що завербований агент, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, мав організувати виконання замовного вбивства. Для реалізації злочинного задуму він детально вивчав маршрут пересування посадовця, його щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру. Після збору необхідної інформації фігурант визначив спосіб вчинення злочину - із застосуванням FPV-дрона, а також розпочав пошук виконавця, який мав відповідні навички керування безпілотними літальними апаратами.

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"Однак реалізувати задум він не встиг. За силової підтримки бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення та ТОР патрульної поліції оперативники карного розшуку, кримінальної поліції та слідчі затримали його. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання вилучено мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші речові докази", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Нацполіції повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст. 14, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (готування до умисного вбивства з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

За даними медіа, ціллю противника мав стати представник ГУР Андрій Юсов.

Агенти РФ в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, контррозвідка Служби безпеки викрила агента ФСБ у Запоріжжі. Після затримання він планував домовитися із російським куратором про звільнення, хотів попросити його вдарити по СІЗО ударним дроном. СБУ викрила цей план і запобігла його реалізації.

Фігурантом виявився завербований ворогом мобілізований, якого Служба безпеки затримала на коригуванні ворожого удару по одному з підрозділів Сил оборони. Як встановило розслідування, російські спецслужбісти завербували агента, коли він самовільно залишив військову частину і почав шукати "легкі заробітки" у месенджерах.

Після вербування агент почав збирати інформацію про один із пунктів тимчасового базування елітного підрозділу ЗСУ, по якому росіяни планували навести ударний безпілотник.

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