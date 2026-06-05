Агент ФСБ готував втечу з-під варти та просив куратора атакувати СІЗО

Уже перебуваючи під вартою, агент планував підготувати втечу з території СІЗО.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ у Запоріжжі. Після затримання він планував домовитися із російським куратором про звільнення, хотів попросити його вдарити по СІЗО ударним дроном. СБУ викрила цей план і запобігла його реалізації.

Як повідомила прес-служба СБУ, фігурантом виявився завербований ворогом мобілізований, якого Служба безпеки затримала на коригуванні ворожого удару по одному з підрозділів Сил оборони.

Як встановило розслідування, російські спецслужбісти завербували агента, коли він самовільно залишив військову частину і почав шукати "легкі заробітки" у месенджерах.

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На нього вийшов співробітник ФСБ і пообіцяв йому "швидкі підробітки" в обмін на співпрацю.

Зазначається, що після вербування агент почав збирати інформацію про один із пунктів тимчасового базування елітного підрозділу ЗСУ, по якому росіяни планували навести ударний безпілотник.

"Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали зловмисника, коли він формував агентурний звіт для ФСБ РФ. Уже перебуваючи під вартою, агент планував підготувати втечу з території СІЗО. За його задумом, росіяни мали скерувати за координатами затриманого ударний дрон, щоб пошкодити будівлю, в якій знаходиться камера їхнього поплічника. Після цього він сподівався втекти за територію режимного об’єкта", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники СБУ викрили план втечі і запобігли його реалізації. Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дії СБУ задля безпеки громадян

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України та інші підрозділи Сил оборони проводять комплекс посилених заходів безпеки в північних областях нашої держави.

Вказані заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника.

Відповідну роботу координує Антитерористичний центр при СБУ, а участь, окрім підрозділів Служби безпеки, беруть також Національна поліція, Збройні сили, Національна гвардія та Державна прикордонна служба.

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