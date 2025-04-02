Вчиненню злочину сприяв посадовець Міністерства оборони, який під час підписання договорів "не помічав" цінових аномалій у каталозі.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних сил в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

За даними слідства, упродовж 2022-2023 років забезпечення армії продуктами харчування відбувалось через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Найбільш вживані, як-от овочі, крупи, м'ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід замовлялись зрідка або ніколи.

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В НАБУ пояснили, що ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня або абрикоси взимку).

"Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки. У результаті таких махінацій, протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн, що підтверджено висновком комплексної товарознавчої та економічної експертизи. Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Республіці Хорватія та іншої нерухомості", - зазначили в бюро.

Зазначається, що вчиненню злочину сприяв посадовець Міністерства оборони, який під час підписання договорів "не помічав" цінових аномалій у каталозі. Загалом, про підозру повідомили колишньому керівнику Департаменту Міноборони, власниці пов’язаних компаній-постачальниць, двом керівникам компаній-постачальниць, фізичній особі. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.

В НАБУ також поінформували, що після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.

Крім того, після внесення НАБУ і САП пропозицій щодо усунення причин та умов продуктової оборудки, Міноборони вжило відповідних заходів: порядок закупівлі наразі змінився, запроваджено окремі пілотні проекти.

Інші справи НАБУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні та Польщі пройшли обшуки по справі закупівлі озброєння за завищеними цінами. "Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, НАБУ розкрило сенсаційні деталі гучної справи "смотрящого" за Києвом. За схемою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради.

"Її члени використовували так звану "туалетну схему", яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало", – зазначили в НАБУ.

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