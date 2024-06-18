Підозрюваному загрожує позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Екскерівнику Державної міграційної служби України Максиму Соколюку повідомили про підозру у заволодінні понад 88 млн грн. У повідомленні Національного антикорупційного бюро зазначається, що таким чином викрито останню ланку вертикалі ексслужбовців ДМС, задіяних у реалізації схеми.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, – УНІАН).

За даними слідства, у 2015 році Державна міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу. Бізнесмен, який тривалий час перебував у "дружніх" стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

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Як встановили слідчі, він залучив ексголову ДМС, його заступника та начальника господарської частини ДМС, аби ті посприяли в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечили здійснення оплати за "роботи та послуги".

"Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення "порожніх актів" та дублювання робіт. Як наслідок реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на "папері", а відповідальні за реконструкцію компанії "згорнулись". У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн", – повідомляє НАБУ.

Зазначається, що у вересні 2023 року про підозру повідомили колишнім заступнику керівника та начальнику господарської частини ДМС, а також бізнесмену – організатору схеми.

"Матеріали, зібрані детективами НАБУ під час досудового розслідування, допомогли Антимонопольному комітету України виявити змову трьох підконтрольних бізнесмену компаній і оштрафувати їх на майже 3,5 млн грн", – додали в НАБУ.

Хто ще фігурує у справі

Центр протидії корупції інформує, що у цій справі фігурують колишні керівники ДМС та бізнесмен з РФ, який тривалий час перебував у дружніх стосунках із посадовцями служби. Ексголова ДМС сприяв бізнесмену Салгереєву в укладанні угод про виконання проєктних та будівельних робіт і здійсненні оплати за невиконані роботи та ненадані послуги.

Зазначається, що з 2015 по 2021 рік головою Державної міграційної служби був Максим Соколюк. У ЦПК інформують, що в 2021 році детективи НАБУ проводили обшуки в його робочому кабінеті, після чого його звільнили. Втім, сам Соколюк заявляв, що рішення про звільнення не пов’язане з обшуками.

Справа Соколюка: що ще відомо

За даними ЗМІ, у 2015 році Державна міграційна служба отримала від держави будівлю в центрі Києва на Павлівській вулиці для облаштування в ній центрального офісу служби.

Зазначимо, що Соколюк фігурував зокрема в історії 2021 р. з поверненням "Насті з Уханя" з Занзібару.

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