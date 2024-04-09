Йдеться про закупівлі у квітні 2022 - лютому 2023 років.

На території України та Польщі пройшли обшуки в рамках справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Національного антикорупційного бюро України, обшуки було проведено НАБУ та польськими правоохоронцями.

"9 квітня 2024 року на території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 рр.", - повідомили в Бюро.

Відео дня

Зауважується, що це стало можливим завдяки співпраці НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з Міністерством оборони України та Відділом з боротьби з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.

"Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України", - йдеться у повідомленні.

Так, зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває.

У Бюро також зазначили, що "чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження".

Розкрадання державних коштів в Україні рпід час війни - останні новини

У січні Служба безпеки України викрила ще одну схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони.

У результаті комплексних заходів у Києві "на гарячому" затримали начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки Збройних сил України та його спільника - гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів.

СБУ повідомила, що йдеться про полковника ЗСУ та керівника львівської компанії, які налагодили схему "відкатів" під час укладання контрактів. За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тис. доларів. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: