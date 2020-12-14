Засновник NYDIG Росс Стівенс заявив, що головним фактором, що підштовхнув MassMutual до цього рішення, стало зниження долара.

Американський страховик Massachusetts Mutual Life Insurance Co (MassMutual) розмістив частину своїх інвестиційних резервів в криптовалюті, купивши біткоїн на $100 млн.

Про це повідомляє Forinsurer.

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Інвестиції для страхової компанії зі Спрінгфілда, склали 0,42%: загальний інвестиційний рахунок становить майже $235 млрд. було куплено близько 5400 біткоїнів за середньою ціною $18500.

Ціна одного біткоїна досягла піку наприкінці листопада і склала $19835, перевищивши рекорд 2017 року, і зараз торгується близько $17800, що на 150% вище з початку року.

MassMutual придбала біткоїн через Нью-Йоркську компанію з управління фондами NYDIG, яка управляє криптоактивами на суму $2,3 млн. MassMutual також придбала міноритарний пакет акцій у розмірі $5 млн. в NYDIG, яка раніше була відома як New York Digital Investment Group.

Massachusetts Mutual Life Insurance, заснована в 1851 році, заявила, що вкладення в криптовалюту були засновані на широкій стратегії використання нових можливостей, залишаючись при цьому диверсифікованої, «даючи нам вимірюваний, але значущий вплив на зростаючий економічний аспект нашого все більш цифрового світу».

Засновник NYDIG Росс Стівенс заявив, що головним фактором, що підштовхнув MassMutual до цього рішення, стало зниження долара. На початку місяця стало відомо, що NYDIG залучила $150 млн. для своїх нових фондів, причому $100 млн. вклав один інвестор.

NYDIG була утворена керуючим активами Stone Ridge Asset Management у 2017 році для обслуговування інституційних інвесторів, які бажають купити криптовалюта.

У 2020 році інституційні інвестори почали активно інвестувати в біткоїн та інші криптовалюти. Поки безумовним лідером є фонд MicroStrategy, що інвестував $475 млн. також в планах фонду залучити ще $400 млн, випустивши конвертовані облігації. Через пару днів MicroStrategy збільшила цільову суму до $550 млн.

Хронологія подій

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію кріптовалюти та стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїни подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїни, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїни піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

24 листопада 2020 року вперше за три роки ціна біткоїна перевищила 19 тисяч доларів.

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Автор: УНІАН