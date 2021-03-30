Згідно з законом, вартість "пакунку малюка" становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель.

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (№5064).

Читайте такожУкраїнців перевірятимуть перед виплатою допомоги по вагітності, пологах або тимчасовій непрацездатностіЯк передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 307 народних депутатів із 329, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається і виплачується органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків.

Водночас, це положення не стосується, зокрема жінок - військовослужбовців Збройних сил, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки. Покриття витрат на виплату зазначеного виду державної допомоги цим категоріям жінок здійснюється за рахунок відповідних бюджетів.

Також закон передбачає, що для організації бюджетного фінансування вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, та не зараховується до розміру допомоги при народженні першої та кожної наступної дитини.

Раніше було визначено, що вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", відповідно до бюджетного фінансування, становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі.

Як зазначив, представляючи законопроект, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець, "перший раз "пакунок малюка" буде закуповуватися через систему Prozorro".

"Кінцеву вартість "пакунку малюка" буде визначено саме на аукціоні. Не від прожиткового мінімуму, а саме прозорий аукціон визначить кінцеву вартість. Чи впаде якісь "пакунку малюка"? Ні, бо буде виписана в технічних умовах", - сказав він.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що він "сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів при фінансуванні соціальної одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

"В результаті ми матимемо зниження видатків з державного бюджету з метою реалізації закупівлі товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" через систему Prozorro. Електронний аукціон вестиме до пониження кінцевої ціни, однак це не матиме жодного негативного впливу на якість товарів. Якість кожного товару зазначена в технічних вимогах в тендерній документації та буде дотримана. В свою чергу, кінцева ціна визначатиметься в процесі аукціону", - сказано у пояснювальній записці.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Автор: Тетяна Поляковська