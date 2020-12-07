На сьогодні всі страхові виплати здійснюються своєчасно і в повному обсязі.

Фонд соціального страхування України відновив фінансування страхових виплат постраждалим внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійного захворювання. Ці виплати були припинені з квітня.

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Про це повідомляє "Форіншурер", посилаючись на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Так, Фонд профінансував у повному обсязі такі виплати потерпілими на виробництві та членам їх сімей, зокрема: одноразові страхові виплати в разі стійкої втрати працездатності або смерті потерпілого на виробництві на суму 65,8 млн грн; витрати на спеціальний медичний і постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, додаткове харчування на суму 77,2 млн грн; витрати на ліки та вироби медичного призначення на суму 32,2 млн грн.

На сьогодні всі страхові виплати застрахованим громадянам, зокрема, постраждалим на виробництві та членам сімей померлих постраждалих, здійснюються Фондом соціального страхування України своєчасно та в повному обсязі.

Фінансування Фондом вищезазначених виплат було призупинено відповідно до норм закону № 553 Про зміни до Закону про держбюджет-2020 від 13.04.2020 на період дії карантину. 26 листопада набув чинності закон України № 941-IX про зміни до Закону про держбюджет-2020, згідно з яким Фонд соцстраху відновив виплати.

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Автор: УНІАН