Для родини медичної сестри з Дніпропетровської області, яка померла внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України (ФССУ) профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за рахунок коштів державного бюджету.
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Про це повідомляє прес-служба ФССУ.
Як повідомляється, кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів.
Загалом станом на 3 березня ФССУ профінансовано державні допомоги відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» для родин шістдесяти медичних працівників.
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