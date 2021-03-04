Жінка померла внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків.

Для родини медичної сестри з Дніпропетровської області, яка померла внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України (ФССУ) профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за рахунок коштів державного бюджету.

Читайте такожФонд соцстрахування оплатив понад два мільйони днів догляду за хворими дітьми

Про це повідомляє прес-служба ФССУ.

Як повідомляється, кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів.

Загалом станом на 3 березня ФССУ профінансовано державні допомоги відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» для родин шістдесяти медичних працівників.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН