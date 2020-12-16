Відтепер кожен бажаючий може включати до своєї страхової програми опцію лікування захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19.

АТ «СК «ІНГО» оновила програму медичного страхування фізичних осіб і за новими умовами покриватиме ризик захворювання на COVID-19 в полісах медичного страхування. Відтепер кожен бажаючий може включати до своєї страхової програми опцію лікування захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19.

Опції лікування COVID-19 доступні за аналогічним принципом конструктора та є додатковими до загальної програми-конструктора «Архітектор здоров’я». Для лікування коронавірусу в амбулаторно-поліклінічних умовах можна обирати як розмір спеціальної страхової суми, так і клас клінік (в тому числі і приватних). В умовах стаціонару лікування можливе лише у встановлених державою медичних установах, що затверджено Стандартами медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)" у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 вересня 2020 року №2122.

«ІНГО – одна з небагатьох компаній на ринку, яка пропонує поліси медичного страхування не лише для корпоративного сегменту, а й в першу чергу для фізичних осіб, - зауважив заступник голови правління СК «ІНГО» Віктор Шевченко. – «А враховуючи, що сьогодні майже 90% всіх запитів на медичне страхування містять прохання включити захист від коронавірусу, ми прийняли рішення надати таку можливість кожному нашому клієнту. Таким чином компанія готова забезпечувати людям як фінансову підтримку за допомогою виплатного продукту «Короназахист+», так і вчасно організувати та оплатити весь процес діагностики і лікування COVID-19. За нашими оцінками саме ці послуги в медичному страхуванні є найбільш актуальними та затребуваними на сьогодні», - зазначив він.

Вартість опції страхової програми залежить від обраного варіанту страхової суми та класу клінік і коливається в межах від 810 грн до 6 250 грн на рік. Для сплати страхової премії передбачено розбивку платежу на дві або чотири частини.

У разі необхідності екстреної допомоги страхова компанія забезпечує організацію медичного сервісу протягом 15 хвилин (за наявності вільних бригад у клініках) та до 4-х годин у разі планової допомоги. В період пікових сезонних навантажень організація планової допомоги може бути збільшена до 5-6 годин з урахуванням пріоритетності.

Майже 70 тис осіб вже мають страхове покриття, що включають лікування від коронавірусу, в рамках корпоративних програм «ІНГО», серед них понад 18 тис застраховані за окремим монопродуктом «Короназахист+». Безпосередньо на лікування застрахованих від коронавірусу за 11 місяців 2020 року компанія сплатила майже 2 млн грн.

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Для довідки:

АТ «Страхова компанія «ІНГО» має понад 25-річний досвід роботи на ринку. Від 2017 року основним акціонером компанії є українська бізнес-група DCH Олександра Ярославського. Компанія входить до переліку найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів та сумами виплат страхових відшкодувань. Має 29 ліцензій на різні види обов'язкового і добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним і роздрібним клієнтам. «ІНГО» є повним членом Моторного (транспортного) Страхового Бюро України (МТСБУ), членом Американської Торговельної Палати (АСС), Європейської Бізнес Асоціації (EBA) та Міжнародної Торгової Палати (ICC). 23.11.2020 рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг АТ СК «ІНГО» за національною рейтинговою шкалою на рівні uaАА, прогноз «у розвитку».

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Автор: УНІАН