Fitch Ratings очікує, що рентабельність капіталу в секторі перестрахування покращиться в 2021 році, проте аналітики попереджають, що підвищення тарифів, ймовірно, «поступово зникне» протягом наступних 12-18 місяців через наявність достатнього капіталу.

Глобальний ринок перестрахування продовжував зміцнюватися після оновлень договорів 1 січня 2021 року, оскільки збитки від пандемії та катастроф, вплив соціальної інфляції та умови нижчих процентних ставок сприяли відновленню уваги до андеррайтингу.

Читайте такожНайбільше від пандемії постраждають страховики на ринках, що розвиваються - експертиЗа даними Fitch, зростання тарифів, що часто виходить за рамки інфляції, було очевидним на початку року. Але, незважаючи на це, аналітики відзначають, що підвищення ставок було обмежене надлишком капіталу на ринку як існуючих, так і нових гравців.

Сьогодні найважливіше завдання перестраховиків - відновити прибутковість після декількох років невисокої прибутковості. У 2021 році Fitch очікує, що реальне зростання перестрахувальних тарифів буде приблизно на рівні 2-4%, що при середньому рівні катастрофічних збитків призведе до кращих технічних результатів для перестрахувальних компаній, передає Форіншурер.

Fitch очікує, що рентабельність капіталу (ROE) в секторі перестрахування значно покращиться в 2021 році в порівнянні з прогнозом прибутковості на 2020 рік, але при цьому залишиться нижче вартості капіталу галузі.

У майбутньому очікується, що втрати, пов'язані з пандемією коронавірусу, зменшаться, оскільки поширення вакцини прискорюється в усьому світі і обмеження на ізоляцію пом'якшуються. Це, в поєднанні з поліпшенням маржі андеррайтингу допоможе сектору перестрахування, але частина цього поліпшення буде нівельована погіршенням якості активів.

На думку Fitch, підвищення процентних ставок в найближчі 12-18 місяців знизиться, оскільки апетит до ризику в галузі зростає, а рівень капіталу залишається високим. В цілому, агентство зберігає свій стабільний прогноз по сектору глобального перестрахування, який відображає зміцнення ринку, стійку капіталізацію і очікуване зниження вимог, пов'язаних з пандемією.

Інші новини страхування

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН