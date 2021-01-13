Розмір виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу та середньоденної заробітної плати працівника.

Середній розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування України (ФССУ) за оперативними підсумками грудня 2020 року склав 368,4 грн за кожен день перебування на лікарняному. Це на 20,6% або 63 гривні більше, ніж у грудні 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба ФССУ.

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Як зазначається, цей вид матеріального забезпечення виплачується ФССУ, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності й до моменту одужання або встановлення інвалідності (перші п’ять днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця).

Розмір виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника.

Розмір допомоги складає:

50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років, або в разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу;

60% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;

70% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;

100% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років, або при наявності пільг відповідно до законодавства, а також медичним працівникам у разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу.

Право на матеріальне забезпечення від Фонду соціального страхування України мають усі застраховані особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні.

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Автор: УНІАН